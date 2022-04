Rússia testa com sucesso míssil balístico intercontinental Sarmat

O Exército russo anunciou, nesta quarta-feira (20), que realizou com sucesso o primeiro teste de um disparo do míssil balístico intercontinental Sarmat, uma arma de nova geração e muito longo alcance que servirá, segundo o presidente Vladimir Putin, de alerta aos inimigos do país.

“Trata-se de uma arma única, que reforçará o potencial militar das nossas Forças Armadas, vai garantir a segurança da Rússia contra as ameaças externas e vai fazer aqueles que ameaçam nosso país com uma retórica desenfreada e agressiva pensarem duas vezes”, declarou Putin, após o anúncio televisivo do teste balístico.

Tropas russas intensificam cerco a Mariupol e combates prosseguem no leste sul da Ucrânia

Depois de quase dois meses de cerco, a cidade portuária de Mariupol parecia nesta quarta-feira (20) muito perto de cair completamente nas mãos das tropas russas, que intensificam sua ofensiva no leste e sul da Ucrânia.

Moscou anunciou uma “nova fase” na guerra que, desde o início em 24 de fevereiro, provocou a fuga de mais de cinco milhões de pessoas da Ucrânia, o maior e mais acelerado êxodo na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Desde praticamente o início da ofensiva russa, Mariupol, no sul ucraniano, no Mar de Azov, é uma peça chave nos planos de Moscou para estabelecer um corredor entre os territórios pró-Rússia do Donbass (leste) até a península da Crimeia.

Depois de um longo cerco, a Rússia exigiu que os soldados ucranianos entrincheirados no enorme complexo industrial de Azovstal da cidade se rendessem e entregassem as armas nesta quarta-feira para salvar suas vidas.

“Vivemos talvez nossos últimos dias, talvez horas (…) O inimigo nos supera na proporção de 10 para 1”, declarou o comandante ucraniano Serguiy Volyna, da 36ª Brigada da Marinha, que está nos corredores subterrâneos da grande fábrica metalúrgica.

A Rússia não comenta a evolução da situação na cidade, mas os separatistas pró-Moscou da região de Donetsk, onde fica Mariupol, afirmaram que cinco militares ucranianos se renderam e 140 civis foram retirados da cidade.

Além dos soldados e milicianos que resistem, pelo menos 1.000 civis estão protegidos no subsolo do complexo industrial, informou o governo municipal de Mariupol, que teme um balanço de mais 20.000 civis mortos na cidade.

A vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, anunciou um acordo com a Rússia para retirar “mulheres, crianças e idosos” por um corredor que segue até Zaporizhzhya, uma viagem de 200 km no sentido noroeste.

“Não tenham medo de ir para Zaporizhzhya, onde receberão toda a ajuda necessária: comida, medicamentos, produtos de primeira necessidade (…) Mas o essencial será isto: ficarão seguros”, disse o prefeito de Mariupol, Vadim Boichenko.

“A História não esquecerá”

A tomada de Mariupol seria um avanço crucial para a Rússia, depois do recuo de suas tropas do norte da Ucrânia e dos arredores de Kiev para priorizar o Donbass, uma bacia de mineração no leste disputada desde 2014 pelo governo de Kiev e rebeldes pró-Moscou.

Dias antes de lançar sua ofensiva na Ucrânia, o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu a independência das autoproclamadas repúblicas de Lugansk e Donetsk nesta região e defendeu a proteção de sua população de língua russa.

Neste momento crítico, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, viajou a Kiev para mais uma demonstração de apoio das potências ocidentais, que prometeram mais sanções à Rússia e mais armamento para a Ucrânia.

“Em Kiev hoje. No coração de uma Europa livre e democrática”, escreveu Charles Michel no Twitter. “A História não esquecerá os crimes de guerra” cometidos pelos russos na Ucrânia, declarou mais tarde em Borodianka, uma das cidades destruídas perto de Kiev

O Pentágono afirmou que a Ucrânia recebeu recentemente caças de combate e componentes para melhorar sua Força Aérea, mas fontes do comando militar ucraniano rebateram e informaram que receberam apenas peças para reparar as aeronaves avariadas.

O governo da Noruega anunciou o envio de uma centena de mísseis antiaéreos, enquanto Washington prepara outro pacote de ajuda militar de 800 milhões de dólares, menos de uma semana depois de anunciar outra ajuda do mesmo valor.

Combates no Donbass e Kharkiv

Além de Mariupol, os combates são mais intensos na região leste da Ucrânia.

Após uma série de ataques reivindicados por Moscou na terça-feira, o ministério da Defesa ucraniano relatou nesta quarta-feira “tentativas de ataque” nas localidades de Sulygivka e Dibrivne, na região de Kharkiv (nordeste), assim como nas importantes cidades de Rubizhne e Severodonetsk, na região de Lugansk (leste).

O governador desta última região, Serguei Gaidai, fez um novo apelo para que os civis fujam da área. “A situação fica mais complicada a cada hora”, advertiu.

Os bombardeios também se intensificaram sul, outra linha de frente. As localidades de Mala, Tokmak e Orekhov, 70 km ao sudeste de Zaporizhzhya, sofreram com o aumento da violência.

Finlândia debate adesão à OTAN

A escalada provocou mais críticas ocidentais. O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou que o “assassinato de milhares de civis é um crime de guerra do qual o presidente russo (Vladimir Putin) carrega a responsabilidade”.

Além disso, empurrou os países europeus que não integram a OTAN a debater a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte, apesar das mensagens e ameaças de Moscou.

O Parlamento da Finlândia começa a debater nesta quarta-feira a adesão, um passo que também é contemplado pela historicamente reticente Suécia.

Neste contexto, parece complicado que tenha sucesso o pedido do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, de uma “pausa humanitária” de quatro dias durante a Páscoa ortodoxa.

O conflito tem graves consequências para a economia mundial, com alta dos preços dos alimentos e dos combustíveis.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu a previsão de crescimento para este ano de 4,4% a 3,6%. Para a Rússia, afetada por sanções sem precedentes, a projeção é de uma contração econômica de 8,5%.

AFP