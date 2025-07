Rússia reconhece oficialmente emirado islâmico dos talibãs no Afeganistão

A Rússia reconheceu oficialmente o emirado islâmico estabelecido pelos talibãs no Afeganistão, continuando, assim, sua aproximação diplomática com Cabul, reportaram agências de notícias nesta quinta-feira (3).

“Reconhecido”, disse o representante especial do presidente russo para o Afeganistão, Zamir Kabulov, à agência estatal RIA Novosti.

A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia à agência TASS.

Segundo a TASS, a bandeira afegã criada pelos talibãs foi içada pela primeira vez nesta quinta-feira na embaixada do Afeganistão em Moscou.

O Ministério das Relações Exteriores russo anunciou ter recebido as credenciais do novo embaixador afegão na Rússia, Gul Hassan Hassan.

O ministro afegão das Relações Exteriores saudou o que chamou de uma decisão “corajosa”.

“Esta decisão corajosa será um exemplo para outros (…) Agora que começou o processo de reconhecimento, a Rússia esteve à frente de todos”, disse Amir Khan Muttaqi em um vídeo publicado no X.

Segundo o ministério russo das Relações Exteriores, Moscou tem a intenção de “continuar ajudando Cabul a fortalecer a segurança regional e lutar contra as ameaças do terrorismo e do narcotráfico”.

Em abril, a Suprema Corte russa retirou o Talibã da lista de organizações consideradas terroristas na Rússia, em um contexto de aproximação com o Afeganistão, isolado no cenário internacional.

