Rússia promete ‘queimar’ tanques ocidentais entregues à Ucrânia

Fortalecido por uma crescente ajuda militar e financeira do Ocidente, o Exército ucraniano repeliu várias tropas russas

A Rússia prometeu, nesta segunda-feira (16), “queimar” os tanques que os países ocidentais, especialmente Reino Unido e Polônia, planejam entregar à Ucrânia.

“Os tanques estão sendo e vão ser queimados”, afirmou o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, em entrevista coletiva diária por telefone.

Peskov reiterou que os ocidentais utilizam a Ucrânia para “alcançar os objetivos antirrussos” e que o Kremlin continua determinado a atingir “os objetivos da operação militar especial”, expressão usada para se referir à ofensiva contra o país vizinho lançada no dia 24 de fevereiro do ano passado.

Fortalecido por uma crescente ajuda militar e financeira do Ocidente, o Exército ucraniano repeliu as tropas russas e infligiu-lhes pesados reveses em 2022.

O governo ucraniano alega que precisa de tanques pesados, blindagens leves, sistemas de mísseis de longo alcance e defesas antiaéreas para vencer, definitivamente, o Exército russo e recuperar todos os territórios ocupados por Moscou no leste e no sul do país.

No sábado, o Reino Unido anunciou a entrega de veículos blindados Challenger 2 para Kiev, tornando-se o primeiro país a enviar este tipo de material pesado para a Ucrânia.

© Agence France-Presse