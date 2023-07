Rússia prende 7 por planejar morte de jornalistas em conluio com Ucrânia

Grupo foi acusado de preparar ataques contra profissionais pró-guerra com promessa de recompensa financeira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um tribunal na Rússia determinou neste sábado (15) a prisão de sete pessoas acusadas de planejar o assassinato de dois jornalistas proeminentes do país. Segundo a agência estatal russa Tass, o grupo agia em conluio com forças da Ucrânia e motivado pelo “ódio nacional”.

O grupo é formado por dois homens e cinco menores de idade, nascidos em 2005 e em 2006. Eles ficarão detidos pelo menos até 14 de setembro, mas o prazo poderá ser estendido pelas autoridades. Nesta sexta (14), a Tass havia divulgado a captura de suspeitos que estavam que estavam próximos aos locais de trabalho das jornalistas Margarita Simonian e Ksenia Sobchak.

Simonian é chefe da rede de TV estatal russa RT (Russia Today) e defensora ferrenha da Guerra da Ucrânia, em curso há mais de 500 dias. Nas redes sociais, ela agradeceu os agentes do FSB (Serviço Federal de Segurança da Rússia) que participaram da operação. “[Vamos] continuar trabalhando, irmãos!” Já Sobchak é um conhecido jornalista e apresentador de TV que também concorreu na eleição presidencial em 2018.

De acordo com a agência russa Interfax, o grupo admitiu preparar ataques contra as jornalistas com a promessa que teriam sido feitas por autoridades ucranianas de recompensas no valor de 1,5 milhão de rublos (R$ 79,6 mil) por cada assassinato.

A Ucrânia não se manifestou sobre as prisões, mas autoridades já negaram envolvimento das forças do país em assassinatos de influenciadores pró-guerra na Rússia.

Em maio, a explosão de um carro na Rússia matou uma pessoa e feriu o escritor nacionalista Zakhar Prilepin, defensor da ofensiva. Antes, em abril, uma explosão em um café de São Petersburgo matou o blogueiro russo pró-Putin Vladlen Tatarski. No ano passado, Daria Dugina foi morta em uma explosão de carro em Moscou. Ela era filha do controverso filósofo Aleksandr Dugin, um dos principais arquitetos da expansão territorial da Rússia. O governo russo atribuiu responsabilidade à Ucrânia nos três casos.