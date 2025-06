Rússia faz maior ataque com drones sobre Ucrânia desde início da guerra

A Rússia lançou neste domingo, 1º, o maior número de drones sobre a Ucrânia desde o início da invasão, há três anos. Segundo a Força Aérea Ucraniana, 472 drones foram lançados sobre o país.

As forças russas também lançaram sete mísseis contra a Ucrânia, disse Yuriy Ignat, chefe de comunicações da Força Aérea ucraniana. Mais cedo, o Exército ucraniano informou que pelo menos 12 de seus membros foram mortos e mais de 60 ficaram feridos em um ataque de mísseis russos a uma unidade de treinamento.

Já a Ucrânia destruiu mais de 40 aviões russos em um ataque com drones realizado no território da Rússia, segundo afirmou um oficial de segurança ucraniano à agência Associated Press. O oficial, que falou sob condição de anonimato para divulgar detalhes operacionais, disse que o ataque levou mais de um ano e meio para ser executado e foi supervisionado pelo presidente ucraniano, Volodmir Zelenski.

Os ataques acontecem na véspera de uma rodada de negociações diretas de paz entre Moscou e Kiev, marcada para ocorrer nesta segunda-feira, 2, na Turquia. Em uma declaração no Telegram, Zelenski disse que o ministro da Defesa, Rustem Umerov, liderará a delegação ucraniana. “Estamos fazendo tudo para proteger nossa independência, nosso Estado e nosso povo”, afirmou.

Autoridades ucranianas haviam pedido anteriormente ao Kremlin que fornecesse um memorando que estabelecesse sua posição sobre o fim da guerra antes da realização da reunião. Moscou havia dito que compartilharia o memorando durante as negociações.

A unidade de treinamento do Exército ucraniano que foi atacada está localizada atrás da linha de frente ativa de 1.000 quilômetros, onde drones russos de reconhecimento e ataque conseguem atingir. As forças ucranianas enfrentam escassez de pessoal e tomam precauções extras para evitar aglomerações, já que o céu sobre a linha de frente está saturado de drones russos procurando alvos.

“Se for constatado que ações ou omissões de oficiais levaram à morte ou ferimentos de militares, os responsáveis serão rigorosamente responsabilizados”, afirmou um comunicado das Forças Terrestres da Ucrânia.

Ao mesmo tempo, os ataques com drones ucranianos reportados em território russo neste domingo alcançaram a região siberiana de Irkutsk, a mais de 4.500 quilômetros a leste de Moscou. Foi a primeira vez que um drone ucraniano foi visto na região, disse o governador local, Igor Kobzeva, ressaltando que não representou ameaça para civis.

Outros ataques com drones também foram relatados na região russa de Ryazan e na região ártica de Murmansk. Nenhuma vítima foi registrada.

Pressão no Norte

O Ministério da Defesa da Rússia disse neste domingo que assumiu o controle da vila de Oleksiivka, na região norte ucraniana de Sumy. As autoridades ucranianas em Sumy ordenaram evacuações obrigatórias em 11 outros assentamentos no sábado, enquanto as forças russas fazem avanços constantes na área.

No sábado, o chefe do exército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, disse que as forças russas estão concentrando seus principais esforços ofensivos em Pokrovsk, Toretsk e Lyman, na região de Donetsk, assim como na área da fronteira de Sumy.

