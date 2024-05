Rússia expulsa adido militar britânico, em resposta a decisão semelhante do Reino Unido

A Rússia anunciou nesta quinta-feira, 16, a expulsão do adido militar britânico. O país estabeleceu o prazo de uma semana para a saída do diplomata, declarando-o persona non grata. A medida é uma resposta à expulsão do representante militar russo, Maxim Elovik, pelo Reino Unido no início deste mês, sob acusações de espionagem. Por meio de um comunicado, a Rússia criticou a decisão britânica e alega que ela está causando “danos irreparáveis” às relações bilaterais entre os países.

O Reino Unido havia anunciado uma série de outras medidas visando combater supostas ações de espionagem russas, identificadas por meio de processos criminais no país. As medidas incluem a revogação do status diplomático de propriedades russas suspeitas de terem sido usadas para espionagem e a imposição de novas restrições a vistos e visitas diplomáticas russas. Fonte: Associated Press.

Estadão Conteúdo.