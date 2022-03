Rússia explora ‘opções para potenciais ciberataques’, reitera Biden

O presidente agradeceu ao Congresso por sua cooperação para fortalecer a defesa nacional no ciberespaço

A administração de Joe Biden está reiterando os avisos de que o governo da Rússia está “explorando opções para potenciais ciberataques”, com base na “inteligência em desenvolvimento”, disse o presidente norte-americano. Em comunicado emitido pela Casa Branca, o líder pediu para que o setor privado atue para acelerar cibersegurança dos Estados Unidos.

“Este é um momento crítico para acelerar nosso trabalho em melhorar a cibersegurança e reforçar nossa resiliência nacional”, disse Biden, que frisou já ter alertado previamente sobre o potencial da Rússia em conduzir “ciberatividade maliciosa” contra os EUA, “inclusive como resposta aos custos econômicos sem precedentes que impomos à Rússia ao lado de nossos aliados e parceiros”.

Leia também Biden alerta empresas para possível ciberataque russo

O presidente agradeceu ao Congresso por sua cooperação para fortalecer a defesa nacional no ciberespaço. “Mas o Governo Federal não pode se defender sozinho contra esta ameaça”. A maior parte da infraestrutura crítica do país pertence e é operada pelo setor privado. “Proprietários e operadores devem acelerar seus esforços para trancar suas portas digitais”, afirmou.

Biden disse ser responsabilidade do setor privado, que tem poder e capacidade, para implementar as melhores práticas na defesa no ciberespaço.

A Agência de Segurança Cibernética e Segurança de Infraestrutura (CISA, na sigla em inglês), do Departamento de Segurança Interna, tem atuado para compartilhar informação, observou o presidente. “Precisamos que todos façam sua parte para enfrentar uma das ameaças que definem nosso tempo sua vigilância e urgência hoje podem prevenir ou mitigar ataques amanhã.”

Estadão Conteúdo