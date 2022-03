Rússia diz ter perdido 1.351 soldados na Ucrânia

Assim, levando em conta só o número oficial, a média de mortos diários caiu de 70 para 45, ainda mais alta do que em qualquer outro conflito

O Ministério da Defesa da Rússia disse que foram mortos em combate na invasão da Ucrânia 1.351 militares. É a primeira parcial divulgada desde o dia 2, quando haviam sido registrados 498 mortes oficiais em uma semana.

Assim, levando em conta só o número oficial, a média de mortos diários caiu de 70 para 45, ainda mais alta do que em qualquer outro conflito travado por Moscou no pós-guerra. Pior, com 3.825 feridos oficialmente, a proporção entre mortos e feridos está em 1 para 2,8, igual à registrada na Segunda Guerra Mundial.

Exércitos modernos miram uma proporção de 1 para 10, sinal de eficiência na proteção aos soldados e no tratamento em campo e depois. No primeiro balanço, estava em 1 morto para 3,2 feridos, isso sempre considerando dados oficiais.

A divulgação vem depois de a Ucrânia subir para 16 mil a estimativa de russos mortos e a Otan vazar em Bruxelas um número de 40 mil, que parece amplamente exagerado.