A Polônia é a mais agressiva nação da Otan em termos de retórica anti-Rússia, ao lado do Reino Unido

Igor Gielow

O governo da Polônia informou que o avião que levava o presidente do país, Andrzej Duda, para encontro com o americano Joe Biden teve de dar meia-volta e fazer um pouso de emergência em Varsóvia. Não há nenhum detalhe ainda do que teria acontecido.

A Polônia é a mais agressiva nação da Otan em termos de retórica anti-Rússia, ao lado do Reino Unido. Em 2010, quase toda a elite política polonesa, incluindo o presidente Lech Kaczynski, morreu em um polêmico acidente quando pousavam em Smolensk, na Rússia, para uma cerimônia na floresta em que a União Soviética matou o alto oficialato polonês após dividir o país com a Alemanha nazista, em 1939.

Ao fim, a causa apontada foi um erro do piloto, mas até hoje há teorias conspiratórias sobre suposto envolvimento russo no incidente.