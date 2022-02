Rússia avança em direção a Ucrânia, dizem governos

A Rússia teria movimentado um a dois grupo táticos de batalha, cada um com uma média de 800 soldados

As tropas russas já estão avançando em direção a região leste da Ucrânia, que agora é reconhecida como “independente” pelo presidente Vladimir Putin. As informações foram passadas pelo primeiro-ministro da Letônia, membro da Organização do Tratado do Atlântico (Otan) e fontes da inteligência dos Estados Unidos (EUA).

Também nesta quarta-feira (23), autoridades do EUA disseram que o governo norte-americano enviou um novo aviso ao governo ucraniano sobre a grande invasão. As informações são da CNN.

“De acordo com as informações à minha disposição, [Vladimir] Putin está movendo forças e tanques adicionais para os territórios ocupados de Donbas”, disse Arturs Krišjānis Kariņš, primeiro-ministro da Letônia, CNN.

“Por qualquer definição, isso é uma travessia de um território soberano para um país vizinho”, continuou Kariņš. Ainda de acordo com as informações, a Rússia teria movimentado um a dois grupo táticos de batalha, cada um com uma média de 800 soldados

.