Rússia assegura que Exército ucraniano ‘perde rapidamente suas posições’

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, assegurou, em uma entrevista publicada nesta quarta-feira (13), que o Exército ucraniano perde terreno “rapidamente” na frente do conflito na Ucrânia e também destacou as “reticências” no Ocidente em continuar apoiando Kiev.

“As forças armadas ucranianas perdem rapidamente suas posições”, afirmou Peskov em uma entrevista ao veículo russo Izvestia.

O porta-voz do Kremlin disse que começa a haver “reticências” nos países ocidentais em relação ao apoio ao governo e ao Exército ucranianos, apesar de que “insistam que apoiarão a Ucrânia o quanto for necessário”.

Os Estados Unidos, segundo Peskov, “se perguntam para onde vai o dinheiro” já que “não há vitórias no campo de batalha”.

Após o fracasso da contraofensiva ucraniana, o Exército russo multiplicou os ataques no conjunto da frente, por exemplo, na região meridional de Zaporizhzhya ou nas cidades de Avdiivka e Mar’inka, na frente oriental.

A AFP não conseguiu verificar a veracidade das afirmações de Peskov.

