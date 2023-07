Rússia anuncia que navios indo para Ucrânia pelo Mar Negro serão considerados ameaça militar

A decisão ocorre na esteira do término do acordo de grãos e da redução do corredor humanitário marítimo, destacou o ministério, em nota

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que todos os navios indo para a Ucrânia pelo Mar Negro serão considerados uma ameaça militar, a partir da meia-noite do dia 20 de julho (horário local). A decisão ocorre na esteira do término do acordo de grãos e da redução do corredor humanitário marítimo, destacou o ministério, em nota.

O comunicado também determina que bandeiras de países em embarcações serão consideradas como partes envolvidas no conflito da Ucrânia e aliados do regime de Kiev. O Ministério da Defesa definiu as partes noroeste e sudeste do Mar Negro como áreas marítimas de risco das águas internacionais, que serão declaradas como temporariamente perigosas para navegação.

Estadão conteúdo