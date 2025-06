Repórter é atingida por bala de borracha durante protestos nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Uma repórter australiana foi atingida neste domingo (08) por uma bala de borracha enquanto cobria protestos em Los Angeles contra as políticas repressivas de imigração do presidente dos EUA, Donald Trump.

Lauren Tomasi foi baleada na perna enquanto estava ao vivo na emissora 9News. ”Após horas de impasse, a situação se deteriorou rapidamente, com o LAPD avançando a cavalo, disparando balas de borracha contra os manifestantes, levando-os pelo coração de Los Angeles”, dizia.

A correspondente se assusta, grita e coloca a mão na panturrilha ao ser atingida. Nas imagens, é possível ver um dos policiais mirando na direção dela e de seu cinegrafista. Outro disparo tinha acabado de ser ouvido momentos antes.

”Estou bem”, diz em seguida. Um dos manifestantes que passava pelo local aparece indignado com a situação e confronta o agente: ”Você acabou de atirar na repórter”. A 9News informou que Lauren e seu cinegrafista ”estão seguros e continuarão seu trabalho essencial cobrindo esses eventos”.

Sarah Hanson-Young, senadora australiana do Partido Verde, pediu esclarecimentos. Ela solicitou ao primeiro-ministro, Anthony Albanese, que busque uma ”explicação urgente” do governo americano e afirmou que o incidente foi ”simplesmente chocante e completamente inaceitável”.

Nick Stern, um fotógrafo britânico, também foi atingido durante o trabalho, quando uma bala de esponja de 14 mm atingiu sua coxa. ”Algumas vieram e me ajudaram, acabaram me carregando, e notei que havia sangue escorrendo pela minha perna”, contou à agência AP. Ele está se recuperando no Long Beach Memorial Medical.

GUARDA NACIONAL ATUOU CONTRA ATOS PRÓ-IMIGRAÇÃO

Policiais dispararam gás lacrimogêneo e balas de borracha para conter a multidão em Los Angeles. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, acusa o governo Trump de uma “grave violação da soberania estadual” por ordenar que membros da Guarda Nacional ajudassem a reprimir manifestações que se posicionaram contra as políticas imigratórias do presidente.

Manifestantes incendiaram carros, disse o Departamento de Polícia de Los Angeles. “Manifestantes pararam veículos em Los Angeles, ao norte da Rua Arcadia, e incendiaram os veículos”, afirmou a corporação, em publicação no X.

Trump afirmou que a cidade havia sido “invadida e ocupada”. Em uma publicação no Truth Social, ele afirmou que “multidões violentas e insurrecionais estão se aglomerando e atacando nossos agentes federais para tentar impedir nossas operações de deportação”.

Manifestantes bloquearam rodovia em uma direção. Outros imploraram à multidão que evitasse se envolver em comportamento violento ou destrutivo, acreditando que o presidente e outras autoridades tentaram provocá-los.