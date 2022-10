Reino Unido: parlamentar conservadora entrega carta de desconfiança contra Truss

A parlamentar conservadora britânica Sheryll Murray disse que apresentou uma “carta de desconfiança” contra a primeira-ministra Liz Truss

A parlamentar conservadora britânica Sheryll Murray disse nesta quinta-feira (20) que apresentou uma “carta de desconfiança” contra a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss.

“Eu tinha grandes expectativas para Liz Truss, mas depois do que aconteceu ontem à noite, sua posição se tornou insustentável e enviei uma carta a Sir Graham Brady”, disse Murray, em mensagem no Twitter, referindo-se ao chefe da comissão de conservadores que define regras para selecionar e mudar o líder do Partido Conservador.

No começo da semana, o governo de Truss reverteu quase todos os planos de cortes de impostos que haviam atraído fortes críticas e abalado os ativos financeiros do Reino Unido. Nesta quarta-feira, 19, a ministra do Interior britânica, Suella Braverman, pediu demissão.

