Reino Unido anuncia pacote financeiro para ajudar na reconstrução da Ucrânia

O valor total do apoio do Reino Unido até o momento está em US$ 1,5 bilhão oferecido por meio de garantias de empréstimos

A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, apresentou nesta segunda-feira, 4, um pacote financeiro de apoio para ajudar a reconstrução da Ucrânia, conforme comunicado. Em discurso preparado para a Conferência de Recuperação da Ucrânia em Lugano, na Suíça, Truss destacou a visão do Reino Unido para assistência imediata e compromissos de longo prazo para trabalhar ao lado dos ucranianos. O valor total do apoio do Reino Unido até o momento está em US$ 1,5 bilhão oferecido por meio de garantias de empréstimos multilaterais e mais de 100 milhões de libras de apoio bilateral, informa o governo. Estadão Conteúdo