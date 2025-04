Rebeldes huthis dizem que bombardeios dos EUA deixaram 12 mortos na capital do Iêmen

Os rebeldes huthis do Iêmen afirmaram nesta segunda-feira (20) que vários bombardeios atribuídos aos Estados Unidos contra a capital, Sanaã, deixaram “12 mortos e 30 feridos”, segundo um balanço do Ministério da Saúde, em um contexto de ataques americanos quase diários.

“Doze pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas pelos ataques do inimigo americano contra o mercado de Farwa e o bairro popular de mesmo nome”, no centro de Sanaã, de acordo com um comunicado do Ministério da Saúde dos huthis citado pela agência de notícias oficial dos rebeldes, Saba.

O comunicado acrescenta que se trata de um “balanço provisório”.

© Agence France-Presse