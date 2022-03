Putin tem apoio absoluto dos russos para ‘operação militar’ na Ucrânia, diz Kremlin

Em pesquisa do FOM, 65% dos respondentes disseram aprovar, enquanto 17% a reprovaram, e 18% disseram não saber

Porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov disse nesta terça-feira (29) que “todas as pesquisas de opinião mostram apoio à operação militar especial conduzida pela Rússia na Ucrânia” -operação especial é a forma como Moscou se refere à guerra.

De fato, os mais recentes levantamentos conduzidos com a população local sugerem apoio à decisão de Vladimir Putin, ainda que analistas afirmem que há outros motivos, para além da opinião, que influenciam na resposta popular.

Em pesquisa do Fundo de Opinião Pública (FOM), principal instituto russo da área, 65% dos respondentes disseram aprovar a “operação militar”, enquanto 17% a reprovaram, e 18% disseram não saber. Já em levantamento semelhante do Centro Russo de Pesquisa de Opinião Pública (Vsion), 71% disseram apoiar a ação.

“Essas realidades demonstram que o presidente conta com o apoio absoluto da população russa”, disse Peskov, de acordo com a agência russa Tass.

Ainda assim, questionado por repórteres, o porta-voz disse que a aprovação popular não é o fator principal que move as decisões de Putin, e sim as tarefas de manter a economia e a segurança nacionais funcionando. “Mas é verdade que atingir esses objetivos sem o apoio das pessoas será impossível”, seguiu. “Graças a Deus, esse apoio está nos níveis mais altos hoje.”

Especialistas apontam que muitos fatores influenciam na aprovação popular. Entre eles, o uso do termo “operação militar especial” em vez de “guerra”, bem como a disponibilização de informações majoritariamente pró-Rússia nos veículos ligados ao Estado -desde antes do início da guerra, a atuação da imprensa livre tem sido cerceada no país.