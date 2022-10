Putin propõe a Erdogan que Turquia seja novo centro de gás na Europa

A ideia de Putin é exportar mais gás através do gasoduto Turk Stream, que corre sob o Mar Negro

O presidente russo, Vladimir Putin, apresentou nesta quinta-feira sua proposta de transformar a Turquia em um centro de gás para a Europa depois que as entregas à Alemanha através do gasoduto Nord Stream do Mar Báltico foram interrompidas.

A ideia de Putin é exportar mais gás através do gasoduto Turk Stream, que corre sob o Mar Negro. O russo apresentou a proposta em encontro com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, à margem de uma cúpula regional no Cazaquistão.

É a segunda proposta improvável de energia que Putin apresentou em poucos dias, enquanto líderes europeus dizem que os cortes de gás natural da Rússia são uma tentativa política de dividi-los por seu apoio à Ucrânia.

