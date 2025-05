Próxima fumaça do conclave deve sair na manhã desta quinta

FOLHAPRESS – A votação que elegerá o próximo papa será retomada na manhã desta quinta-feira (8) na Capela Sistina. Diferentemente desta quarta (7), quando só houve um escrutínio, no segundo dia de conclave os cardeais já realizam quatro rodadas de votação, o que significa que pode haver, possivelmente, quatro sinais de fumaça ao longo do dia: o primeiro é esperado para as 5h30 da manhã pelo horário de Brasília.

Depois, a fumaça pode subir às 7h, 12h30 e 14h, mas essas são apenas estimativas -em 2013, a fumaça branca que anunciava a escolha do papa Francisco foi vista às 14h06 no horário de Brasília no segundo dia de conclave. Se não houver decisão até sábado (10), o processo pode ser interrompido no domingo (11) para um dia de oração e reflexão.