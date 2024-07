Promotoria de Manhattan está aberta a adiar a sentença de Trump após decisão da Suprema Corte

A Promotoria de Manhattan anunciou que está aberta a “adiar” a sentença de Donald Trump, que deveria ser anunciada em 11 de julho, por ocultar um pagamento a uma ex-atriz pornô, após a decisão da Suprema Corte que lhe concede ampla imunidade, segundo um documento judicial.

Se o juiz Juan Merchan, que terá a palavra final, decidir adiar a data da sentença, isso significa que ela será provavelmente anunciada após a convenção republicana, marcada para 15 a 18 de julho em Milwaukee, na qual Trump, já condenado, deverá ser oficialmente nomeado como candidato para as eleições presidenciais de novembro.

Pouco depois da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos na segunda-feira (1º), a defesa do republicano apresentou um documento escrito à Merchan para solicitar a anulação do veredicto do júri popular no final de maio que o declarou culpado de 34 crimes por ocultar o pagamento de US$ 130 mil (R$ 726 mil na cotação atual) a uma ex-atriz pornô, para que ela não o prejudicasse nas eleições de 2016.

A defesa pede até 10 de julho para apresentar argumentos, um dia antes da data marcada pelo magistrado para o anúncio da sentença.

“Embora acreditemos que os argumentos do réu carecem de mérito, não nos opomos ao seu pedido de permissão para apresentá-los e ao seu pedido de adiamento da sentença”, disse o promotor Joshua Steinglass em uma carta ao juiz.

