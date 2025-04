Presos, turistas dizem que roubaram 5.000 formigas do Quênia por ‘diversão’

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Quatro homens foram presos por suspeita de tráfico após coletarem formigas de parques nacionais do Quênia.

Dois dos presos eram turistas belgas que guardavam cinco mil formigas em tubos de ensaio. Eles foram detidos em 5 de abril, pouco após a prisão de um vietnamita e um queniano que tentavam deixar o país com 400 formigas.

Animais seriam traficados para a Ásia e para a Europa, segundo a polícia local. No caso dos belgas Lornoy David e Seppe Lodewijickx, as formigas estavam armazenadas em tubos de ensaio, em condições que permitiriam que elas sobrevivessem por meses. Elas estavam em um quarto alugado pelos turistas no estado de Nakuru, conhecido por seus parques nacionais.

Entre as espécies traficadas pela dupla belga estavam formigas messor cephalotes, naturais do leste da África. Os animais seriam vendidos como “pets exóticos” e, somados, valem US$ 7.700, o equivalente a R$ 47 mil.

Ao juiz, a dupla disse que não sabia que estava cometendo crime e que pegou as formigas “por diversão”. Eles passaram por julgamento em Nairobi e foram condenados por biopirataria. O tempo de prisão deles ainda não foi divulgado pelas autoridades.

Os outros dois presos, que tinham sido detidos no aeroporto de Nairobi, também foram condenados.

“Essa exportação ilegal não só enfraquece a soberania queniana sobre a sua biodiversidade, mas também priva comunidades locais e pesquisadores dos possíveis benefícios ecológicos e econômicos das espécies”, explicou o Serviço de Vida Selvagem do Quênia.