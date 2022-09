Presídio feminino no Haiti tem fuga maciça de detentas

“Entre as 145 presidiárias que fugiram, três foram recapturadas e uma morreu. Ela tinha dificuldades respiratórias porque sofria de asma”, acrescentou

Quase dois terços das detentas de uma presídio feminino no Haiti, 145 mulheres no total, fugiram do local, informou nesta segunda-feira (26) o chefe da administração penitenciária, Pierre René François.

“No momento dos fatos havia 230 presidiárias no centro penitenciário e 145 conseguiram escapar”, disse à AFP o inspetor geral, que também afirmou que um policial havia sido morto.

“Entre as 145 presidiárias que fugiram, três foram recapturadas e uma morreu. Ela tinha dificuldades respiratórias porque sofria de asma”, acrescentou.

A prisão está localizada na cidade de Cabaret, na costa oeste do Haiti, nos arredores ao norte da capital, Porto Príncipe.

Segundo as primeiras conclusões da investigação reveladas por François, um dos guardas havia “cometido a imprudência de abrir o bloco de detenção quando o número de guardas era escasso”.

“As presidiárias se lançaram contra os agentes e os dominaram para poder escapar”, disse o inspetor-geral, que destacou que em breve serão publicados os avisos de busca.

Durante a fuga, três policiais ficaram feridos e um morreu em uma delegacia próxima ao presídio, por agressores que impediam que a polícia retomasse o controle do centro penitenciário.

Fugas em massa como essa não são raras no Haiti, favorecidas pela corrupção generalizada e a decadência das instituições. Além disso, a superlotação carcerária é um problema nacional.

