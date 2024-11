Presidente do Panamá diz que migração pelo Darién rumo aos EUA caiu 39%

Migrantes se preparam para desembarcar do barco na chegada ao Centro de Recepção Temporária para Migrantes em Lajas Blancas, na província de Darien, 250 km a leste da Cidade do Panamá, Panamá, em 26 de setembro de 2024. Neste centro, o governo panamenho, juntamente com organizações internacionais, fornece serviços básicos aos migrantes antes de permitir que eles continuem sua jornada para a Costa Rica, a próxima parada para aqueles que vêm da América do Sul e tentam chegar aos Estados Unidos. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP)