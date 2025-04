Presidente diz que México não chegou a acordo com EUA, mas que apresentou argumentos

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta segunda-feira, 21, que segue conversando e apresentando argumentos ao governo dos Estados Unidos sobre as novas políticas tarifárias, em particular ao aço, alumínio e setor automotivo, mas que ainda não alcançou um acordo. Ela defende que o México é deficitário em relação aos Estados Unidos, então está sob os efeitos do princípio de “nação mais favorecida” do tratado de livre comércio, que visa promover a não discriminação no comércio internacional.

“Estamos conversando sobre as tarifas ao aço, alumínio e setor automotivo. Não chegamos a um acordo, mas apresentamos argumentos. No caso de aço e alumínio, apresentamos que somos deficitários. Os Estados Unidos exportam mais aço e alumínio ao México do que o México exporta aos Estados Unidos. E nós propomos que seja igual aos outros casos que entram pelo tratado de livre comércio, que é legal porque faz parte do regulamento da Organização Mundial do Comércio e olha a ‘nação mais favorecida”, afirmou Sheinbaum, durante coletiva de imprensa no Palácio Nacional, nesta manhã.

Em relação ao setor automotivo, Sheinbaum disse que não anteciparia o que foi conversado, mas que as conversas sempre giram em torno da defesa das exportações do México e do tratado comercial “México-Estados Unidos-Canadá”.

“Ainda não chegamos a um acordo, mas há comunicação tanto no nível da secretaria de comércio e economia quanto no nível presidencial, assim como foi a conversa da última quarta-feira”, destacou a presidente mexicana.

Ela também comentou que a secretária do Meio Ambiente e Recursos Naturais, Alicia Bárcenas, está em San Diego, nos Estados Unidos, para fazer uma reunião com a Agência de Proteção Ambiental do país sobre águas que estão sendo despejadas de Tijuana para o oceano Pacífico.