Presidente da Ucrânia diz que tropas russas tentarão tomar Kiev esta noite

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou que o exército invasor russo prepara uma ofensiva final para tomar Kiev, a capital, durante a madrugada deste sábado.

“Não podemos perder a capital. Falo com nossos defensores, homens e mulheres em todas as frentes: hoje à noite, o inimigo vai usar todas as suas forças para romper nossas defesas da maneira mais vil, dura e desumana. vão tentar um ataque”, declarou Zelensky em um vídeo postado no site da presidência ucraniana.

