Presidência da Ucrânia: mandado de prisão contra Putin é ‘só o começo’

Para o ministro ucraniano de Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, a iniciativa “gira a roda da justiça”, disse no Twitter

A Presidência ucraniana celebrou nesta sexta-feira (17) a emissão de uma ordem de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), que o considera responsável pela deportação de crianças em áreas da Ucrânia ocupadas pela Rússia.

“É só o começo”, comemorou o chefe do gabinete presidencial, Andriy Yermak, por meio do Telegram.

Para o ministro ucraniano de Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, a iniciativa “gira a roda da justiça”, disse no Twitter.

“Aplaudo a decisão do TPI de emitir uma ordem de prisão contra Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova”, sua comissária responsável pela infância, acrescentou.

“Os criminosos internacionais terão que responder por ter roubado crianças e cometer outros crimes internacionais”, declarou.

A Rússia foi acusada de ter levado ilegalmente crianças ucranianas para territórios ocupados pelas tropas de Moscou na Ucrânia.

Em 16 de fevereiro, durante uma reunião no Kremlin, Lvova-Belova disse à Putin que “adotou” um menino de Mariupol, uma cidade ucraniana que por meses ficou sitiada pelas tropas russas, até sua queda na primavera de 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Procuradoria ucraniana, por sua vez, exaltou uma “decisão histórica”.

Outro funcionário da presidência ucraniana, Mykhail Podoliak, afirmou que com essa decisão “o mundo mudou”. “É o início do fim de uma Rússia atual no cenário internacional”, escreveu no Twitter.

© Agence France-Presse