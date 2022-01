Ponte cai em Pittsburgh antes de Biden falar de infraestrutura

Segundo o chefe dos Bombeiros, Darryl Jones, as vítimas estavam dentro de veículos, trafegando pela ponte, no momento da queda

Uma ponte desabou nesta sexta, 28, na cidade de Pittsburgh, nos EUA, deixando dez feridos. O colapso ocorreu horas antes de uma visita do presidente americano, Joe Biden, justamente para divulgar a liberação de recursos para infraestrutura. Após pousar, o presidente visitou o local do desabamento. Em comunicado, a Casa Branca informou que Biden “manterá contato com as autoridades locais sobre a ajuda adicional que o governo pode fornecer”.



Segundo o chefe dos Bombeiros, Darryl Jones, as vítimas estavam dentro de veículos, trafegando pela ponte, no momento da queda. O desabamento ocorreu por volta de 6 horas (8 horas em Brasília) Logo em seguida, um forte cheiro de gás foi sentido no local, forçando a interrupção do fornecimento na região.



Além de carros particulares, um ônibus da Autoridade Portuária se envolveu no acidente – as únicas três pessoas que precisaram ser internadas estavam dentro dele. “Felizmente, as escolas adiaram o início das aulas em duas horas por causa do mau tempo. Por isso, o tráfego estava menor do que estaria normalmente”, afirmou o vice-governador da Pensilvânia, John Fetterman.



Recuperação



Erguida em 1970, passavam pela ponte diariamente mais de 14 mil veículos. O pacote para reformar a infraestrutura dos EUA, uma das apostas de Biden, é de US$ 1,2 trilhão (cerca de R$ 6,47 trilhões). Mas o projeto sofre resistência até mesmo dentro do Partido Democrata. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)