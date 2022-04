Polônia já enviou mais de 200 tanques para a Ucrânia​

Antes da guerra, iniciada em 24 de fevereiro, os ucranianos operavam 133 tanques do tipo, em versões modernizadas

O governo da Polônia já enviou mais de 200 tanques antigos do modelos soviético T-72, semelhantes aos operados pela Ucrânia, para Kiev combater a invasão russa de seu território. A informação é da estatal Rádio Polonesa.

Antes da guerra, iniciada em 24 de fevereiro, os ucranianos operavam 133 tanques do tipo, em versões modernizadas, do total de 858 carros de combate pesados em seu inventário. Segundo os poloneses, membros da Otan, o país já empenhou € 1,5 bilhão em ajuda militar para o vizinho.

Rússia destrói pista de aeroporto de Odessa

O Comando Sul das Forças Armadas da Ucrânia afirmou que um ataque com pelo menos três mísseis de cruzeiro russos Kalibr destruiu a pista do aeroporto de Odessa, principal porto do país.

A ação pode indicar o começo de uma escalada para levar a guerra para a cidade, central para o controle do restante da costa do mar Negro. Até aqui, Odessa havia tido alguns alvos militares bombardeados, mas sem a intensidade de outros pontos no leste e sul do país.