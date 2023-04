Polonesa pede desculpas aos pais de Madeleine McCann após resultado de teste de DNA

Na mesma plataforma, ela afirma que nunca quis provocar tristeza ou emoções negativas na família de Madeleine

A jovem polonesa de 21 anos que ficou conhecida após afirmar ser Madeleine McCann pediu desculpas aos pais da menina inglesa que desapareceu em 2007. Por meio das redes sociais, Julia Faustyna divulgou que os testes de DNA que realizou determinaram suas origens como sendo da Polônia, Rússia e Lituânia.

“Embora seja impossível dizer com certeza sem o teste dos pais [de Madeleine], os resultados revelaram que Julia é 100% polonesa, com influência insignificante da Lituânia e Rússia. Os resultados não mostraram nenhuma ligação com raízes britânicas ou alemãs”, escreveu no Instagram.

Na mesma plataforma, ela afirma que nunca quis provocar tristeza ou emoções negativas na família de Madeleine. E nega ter se apresentado em algum momento como a menina desaparecida.

“Não me lembro da maior parte das minhas memórias, mas lembro de algumas coisas e nunca disse que sou Madeleine McCann. Eu usei esta frase para criar um nome para minha antiga conta no Instagram, foi um erro meu e eu sei disso e peço desculpas por isso porque eu deveria usar as palavras ‘Sou Madeleine McCann?’ não ‘eu sou’. Então, foi minha culpa”, disse.

Julia contou que, ao criar o perfil, queria descobrir suas origens e saber quem é. “Meu objetivo principal sempre foi descobrir quem eu sou e o que exatamente aconteceu no meu passado doloroso”.

Os pais de Madeleine McCann nunca se pronunciaram a respeito das alegações de Julia. Já os pais da jovem afirmam que ela não é a menina que desapareceu em Portugal aos três anos.

“Para nós, como família, é óbvio que Julia é nossa filha, neta, irmã, sobrinha e prima. Temos memórias, temos fotos. Julia também tem essas fotos porque as tirou da casa da família com a certidão de nascimento, além de inúmeros registros de altas hospitalares.”