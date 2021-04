Polícia prende mais de 50 em 2ª noite de protestos após morte de homem negro nos EUA

Centenas de pessoas se reuniram novamente em frente à sede do departamento de polícia de Brooklyn Center, cidade com 30 mil habitantes a menos de 20 quilômetros de onde George Floyd foi assassinado no ano passado

Manifestantes ignoraram a chuva forte e o toque de recolher imposto pelo governo de Minnesota nesta segunda-feira (12) e foram às ruas pela segunda noite consecutiva protestar contra a morte de Daunte Wright, 20, homem negro morto pela polícia no domingo (11) durante uma abordagem por infração de trânsito.

Centenas de pessoas se reuniram novamente em frente à sede do departamento de polícia de Brooklyn Center, cidade com 30 mil habitantes a menos de 20 quilômetros de onde George Floyd foi assassinado no ano passado.

O grupo exibia cartazes com frases como “prendam todos os policiais assassinos racistas”, “eu sou o próximo?” e “sem justiça não há paz”.

“As injustiças que ocorreram nas últimas 24 horas não foram apenas dolorosas, mas também calculadas e metódicas, sem remorso ou consideração pela dor que nossa comunidade está experimentando coletivamente”, disse Matt Branch, um dos manifestantes, ao jornal Star Tribune. “Estamos aqui hoje em nome de Daunte e de todas as vidas perdidas nas mãos da polícia.”

Os agentes ergueram uma cerca para manter os manifestantes afastados, mas houve ataques de ambos os lados: enquanto parte do grupo lançou garrafas, pedras e fogos de artifício contra os policais, estes responderam com bombas de gás lacrimogêneo e tiros de munição não letal.

De acordo com o Star Tribune, o departamento de polícia exibia ainda, ao lado da bandeira americana, outra bandeira conhecida como “linha azul”, que surgiu como um símbolo de apoio às forças de segurança mas também é usada por grupos de extrema direita e é vista por ativistas como um sinal de oposição ao movimento antirracista.

Uma loja de departamentos foi alvo de vandalismo, mas a maioria dos manifestantes deixou as ruas por volta das 22h (horário local), três horas após o início do toque de recolher imposto pelo governador Tim Walz para tentar conter uma possível escalada de violência.

Segundo a polícia, três agentes sofreram ferimentos leves ao serem atingidos por objetos lançados pela multidão. Não há números oficiais sobre os feridos entre os manifestantes, mas em Brooklyn Center 40 pessoas foram presas por crimes como violações do toque de recolher e incitação ao tumulto. Em Minneapolis, outras 13 pessoas também foram detidas sob acusação de ataques a lojas.

O presidente Joe Biden pediu que as cidades tenham “paz e calma” e autorizou o envio de agentes federais à região. Cerca de mil soldados da Guarda Nacional patrulhavam as ruas na noite desta segunda, visando evitar que atos semelhantes aos que se seguiram à morte de Floyd – e que levaram milhares de pessoas às ruas de todo o país– se repetissem.

Alguns paralelos, entretanto, são inegáveis. Os manifestantes, muitos deles vinculados ao movimento Black Lives Matter (vidas negras importam), denunciam o racismo estrutural e a violência policial que, de acordo com as estatísticas, atinge e mata desproporcionalmente homens e mulheres negros.

A morte de Floyd, por exemplo, deu-se após um policial branco, Derek Chauvin, ajoelhar-se sobre seu pescoço por mais de nove minutos, a despeito das testemunhas que viram e filmaram a cena e dos apelos do homem negro que alertava: “eu não consigo respirar”.

Já a abordagem que levou Wright à morte foi considerada um “acidente” pelo chefe de polícia de Brooklyn Center. O jovem foi parado pelos agentes devido a uma infração de trânsito –a polícia diz que a placa do veículo estava irregular e que havia um desodorizador pendurado no retrovisor, o que a lei estadual proíbe.

Ao checarem os documentos de Wright, a polícia constatou que havia um mandado de prisão pendente em decorrência de uma audiência judicial a que ele não compareceu. De acordo com os registros, Wright respondia por uma acusação de porte ilegal de arma e por ter fugido da polícia em outra abordagem no ano passado.

Os agentes então deram voz de prisão a Wright e, de acordo com as imagens das câmeras acopladas às fardas dos policiais, estavam tentando algemá-lo do lado de fora do veículo. O vídeo então indica que houve alguma resistência por parte de Wright, que volta a entrar no carro.

Ouve-se uma voz feminina gritando “taser, taser” –nome dado à arma de choque utilizada para imobilizar pessoas em fuga. Segundo o departamento de polícia, entretanto, uma agente se confundiu e, em vez de disparar o taser, disparou uma arma com munição letal contra Wright.

“Puta merda, eu atirei nele”, diz a mesma voz feminina.

De acordo com os registros e relatos de testemunhas, ele ainda conseguiu dirigir por algumas quadras até que bateu o carro, inconsciente. Os policiais tentaram reanimá-lo, mas Wright foi declarado morto ainda no local.

Segundo o Departamento de Apreensão Criminal (BCA, na sigla em inglês), órgão que está investigando o caso, a agente é Kimberly Potter, 48, uma policial com 26 anos de experiência na corporação. Potter agora está em licença administrativa e não deve voltar ao trabalho pelo menos até o fim do inquérito.

Os manifestantes, assim como membros da comunidade e grupos de direitos civis, demandam a demissão imediata de Potter e do chefe de polícia de Brooklyn Center, Tim Gannon. Em entrevista coletiva nesta segunda, Gannon disse que “a reação e a angústia dos policiais” após a abordagem indicam que o tiro que “resultou na trágica morte do senhor Wright” foi um “disparo acidental”.

“Não estou na cabeça da oficial”, disse Gannon. “Eu só posso ver o que vocês estão vendo [o vídeo que registrou a abordagem]. Posso juntar isso com muito do treinamento que recebi e é por isso que acredito que seja um disparo acidental.”

Médicos legistas do condado de Hennepin, do qual Brooklyn Center faz parte, classificaram a morte de Wright como um homicídio, confirmando a partir dos resultados da autópsia que a causa do óbito foi um tiro no peito.

“Meu coração está partido em mil pedaços. Sinto tanto a falta dele, e só se passou um dia”, disse a mãe de Wright, Katie, durante uma vigília em homenagem ao jovem, pai de um menino de dois anos. “Ele era minha vida, ele era meu filho e eu nunca poderei ter isso de volta. Por causa de um erro? Por causa de um acidente?”

Tasers têm empunhaduras diferentes e são mais leves do que armas de fogo. Em muitos casos, são produzidos com cores vibrantes, em geral o amarelo, mas também podem ser pretos –como os usados pela polícia de Brooklyn Center.

O manual de conduta do departamento da cidade orienta que os agentes guardem tasers e armas de fogo em lados diferentes do coldre. A regra é que o revólver esteja do lado dominante do policial, e o taser, no oposto. Assim, um agente destro, por exemplo, tem seu revólver no lado direito do corpo e o taser no lado esquerdo, de modo que precisaria cruzar o braço para empunhar a arma de choque.

Pete Orput, procurador da comarca do condado de Washington, responsável por esse caso, disse que está aguardando o relatório do BCA para formalizar uma acusação criminal ainda nesta terça ou quarta-feira.

A morte de Wright também aumentou o clima de tensão em Minnesota, que já tinha registrando manifestações relacionadas ao julgamento de Chauvin, o policial que aparece com o joelho sobre o pescoço de Floyd na abordagem que provocou sua morte.

As audiências, que começaram no dia 29 de março, vêm seguindo o roteiro esperado: testemunhas emocionadas, médicos explicando detalhes da morte e advogados e promotores apresentando seus casos ao júri.

A principal tese da acusação contra o ex-policial é que as imagens da morte de Floyd não deixam dúvidas de que o ato foi um assassinato, enquanto a defesa alega que a vítima pode ter morrido em decorrência de outras questões, inclusive por problemas cardíacos ou overdose.

A defesa de Chauvin chegou a solicitar que o juiz antecipasse a fase de isolamento dos jurados para que eles não fossem influenciados pela repercussão da morte de Wright, mas o pedido foi negado.

As informações são da FolhaPress