Polícia belga apreende 4,78 toneladas de cocaína no porto de Antuérpia

A polícia belga encontrou 4,78 toneladas de cocaína escondidas em contêineres no porto de Antuérpia, em uma operação que tinha como alvo uma organização ativa na América Latina e no Canadá, durante as quais oito pessoas foram presas, informou o Ministério Público nesta sexta-feira. feira (22).

Na mesma operação, que ocorreu entre os dias 5 e 12 de novembro, com ramificações nos Países Baixos, também foram encontradas armas, joias, bolsas e relógios de luxo avaliados em 185 mil euros (valor em 1,1 milhão de reais na cotação atual ).

O Ministério Público de Bruxelas indicou em um comunicado que a operação foi resultado de uma investigação sobre uma rede de narcotráfico da Europa até a América do Sul, América Central e Canadá.

O porto de Antuérpia é uma das principais portas de entrada de drogas ilegais na Europa e é objeto de operações policiais em grandes instalações de carga e descarga.

Em 2023 as autoridades belgas interceptaram, no porto de Antuérpia, um total de 116 toneladas de cocaína. Em 2022, foram 109,9 toneladas.

