PMA anuncia chegada de comboio com 750 toneladas de ajuda alimentar em Gaza

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunciou nesta quarta-feira (20) que um comboio vindo da Jordânia com 750 toneladas de ajuda alimentar chegou a Gaza, o primeiro desde que começou a guerra entre Israel e o Hamas.

Com 46 caminhões, o comboio organizado pelo PMA e pela ONG JHCO, da Jordânia, transportava 750 toneladas de ajuda alimentar e sua chegada foi possível graças a “semanas de coordenação” entre as partes envolvidas, indicou a agência da ONU em comunicado.

“O estabelecimento de um corredor através da Jordânia aumentará o fluxo de ajuda (…). Isso nos permitirá garantir mais assistência e ter mais caminhões na estrada”, afirmou o representante do PMA nos territórios palestinos, Samer AbdelJaber, citado no comunicado.

“Estamos muito agradecidos a todos que tornaram isso possível. Isso representa uma etapa promissora que, esperamos, nos permitirá um acesso mais duradouro e amplo para chegar a mais pessoas em Gaza, de forma mais rápida”, acrescentou.

Na sexta-feira passada, Israel aceitou o fornecimento “temporário” de ajuda a Gaza através de seu posto fronteiriço em Kerem Shalom.

A guerra entre Israel e o movimento islamista palestino começou em 7 de outubro, quando um ataque foi perpetrado pelos milicianos do Hamas em território israelense, que resultou em 1.140 mortos, a maioria civis, segundo autoridades de Israel.

Em resposta, Israel lançou uma operação aérea e terrestre no território palestino, que até agora resultou em mais de 19.600 mortes, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.

