Petróleo fecha semana em alta antes da próxima reunião da Opep+

As cotações do petróleo terminaram em alta nesta sexta-feira (23), às vésperas da próxima reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) e em meio às conversas sobre o programa nuclear iraniano entre Washington e Teerã.

Ao longo do dia, o petróleo caiu com força depois que o presidente americano, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 50% aos produtos importados da União Europeia (UE), mas depois se recuperou.

Nesse sentido, o preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em julho, fechou em alta de 0,53%, a 64,78 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o West Texas Intermediate (WTI), com vencimento no mesmo mês, avançou 0,54%, a 61,53 dólares.

No geral, “o mercado de petróleo continua dividido entre dois campos”, disse à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Os preços estão sendo afetados pelo “impacto das tarifas sobre o crescimento da demanda de petróleo” e uma reintrodução de barris, maior que a prevista, por parte da Opep+ em maio e junho, indicou o analista.

Na próxima semana, a Opep+ deve decidir sua produção para julho, com rumores contraditórios na imprensa sobre o que vai acontecer.

Oficialmente, o grupo justifica seus aumentos por um mercado equilibrado e reservas mundiais baixas, mas “essa explicação está sendo recebida com ceticismo”, explicou Arne Lohmann Rasmussen, da Global Risk Management, sobretudo diante das preocupações sobre a demanda vinculadas à guerra comercial lançada por Trump.

Extraoficialmente, a Arábia Saudita busca pressionar os membros do cartel que não respeitam suas cotas de produção, e é possível que também queira agradar Trump, que pediu explicitamente à Opep que produzisse mais durante uma videoconferência no fórum econômico de Davos, na Suíça.

Por outro lado, os preços do petróleo estão sendo sustentados por “preocupações de que Israel possa atacar as instalações nucleares do Irã, o que levaria a uma maior concorrência no Oriente Médio”, disse Lipow.

