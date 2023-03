Para Biden, payroll mostra que economia dos EUA está no ‘caminho certo’

Biden também comentou que a inflação está caindo “há várias semanas seguidas”

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, argumentou que o relatório de emprego (payroll) do país de fevereiro indicou que a economia norte-americana está “indo no caminho certo” e que a agenda econômica democrata funciona. Em discurso após a divulgação do dado nesta sexta-feira, Biden chamou atenção para o aumento na participação da força de trabalho.

“As pessoas que estavam fora do mercado de trabalho americano estão voltando”, disse o presidente dos EUA.

Biden também comentou que a inflação está caindo “há várias semanas seguidas” nos EUA e que espera que a leitura de fevereiro do índice de preços ao consumidor (CPI), na semana que vem, aponte mais progressos.

Para Biden, a maior ameaça à economia dos EUA no momento é o risco de um default caso a oposição republicana não aceita elevar o teto da dívida do país.

Estadão Conteúdo