Papa nomeia três mulheres em departamento-chave para seleção de bispos

O papa Francisco designou, pela primeira vez, três mulheres, entre elas uma latino-americana, como membros do Dicastério para os Bispos, o departamento da Cúria Romana responsável pela seleção de bispos do mundo todo.

As escolhidas são as religiosas Raffaella Petrini e Yvonne Reungoat e a laica argentina Maria Lia Zervino, atual presidente da União Mundial das Organizações Femininas Católicas.

A informação foi divulgada oficialmente hoje pela assessoria de imprensa do Vaticano, embora já tivesse sido antecipada no início de julho pelo sumo pontífice durante entrevista à agência de notícias Reuters.

A nomeação de mulheres para cargos tão importantes na administração central da Igreja é um fato inédito e faz parte da política do pontífice argentino de dar mais espaço e poder para as mulheres, uma questão ainda pendente em seu pontificado.

Desde que foi eleito para o trono de Pedro, em 2013, Francisco aumentou a presença de mulheres em vários departamentos da Cúria Romana em cargos relevantes.

Entre as nomeações mais importantes, está a da diretora dos Museus Vaticanos, Barbara Jatta. Em dezembro de 2016, ela se tornou a primeira mulher a ocupar esse cargo, substituindo o renomado Antonio Paolucci.

No ano passado, o papa já havia nomeado Raffaella Petrini como número dois do Governo da Cidade do Vaticano.

© Agence France-Presse