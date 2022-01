Otan minará relação com Rússia caso Ucrânia entre na aliança, diz Lavrov

Segundo ele, o fato de a Otan se descrever como uma “aliança defensiva” não é suficiente para a Rússia

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou neste domingo que a Ucrânia não está preparada para se tornar um integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e que isso não traria nada de útil à aliança. Durante entrevista neste domingo a uma emissora de televisão estatal, ele disse que a entrada da Ucrânia na aliança “afetaria seriamente” as relações entre Moscou e a Otan.

Lavrov considerou que o ingresso ucraniano também seria uma “flagrante violação” de obrigações que teriam sido assumidas por presidentes dos EUA e por outros membros da aliança. Segundo ele, o fato de a Otan se descrever como uma “aliança defensiva” não é suficiente para a Rússia. A autoridade comentou que “a linha de defesa já chegou muito perto de nós”.

As declarações são dadas em momento de maior tensão entre a Rússia e potências do Ocidente, diante do temor dos EUA e de outras nações de que os russos possam invadir o território ucraniano.