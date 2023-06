Otan faz última tentativa para incorporar Suécia antes da cúpula de julho

É um último esforço para o país nórdico se juntar a seus aliados em uma grande cúpula no próximo mês

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, anunciou nesta segunda-feira, 26, que convocará uma reunião urgente nos próximos dias para tentar superar as objeções turcas à adesão da Suécia à aliança militar. É um último esforço para o país nórdico se juntar a seus aliados em uma grande cúpula no próximo mês.

A Otan requer a aprovação unânime de todos os seus membros para incorporar uma nação. A Turquia acusa a Suécia de ser muito indulgente com grupos que Ancara diz representar uma ameaça à segurança, incluindo grupos militantes curdos. Stoltenberg disse que manteve novas negociações sobre a candidatura da Suécia com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e altos funcionários da Suécia.

“Concordamos em convocar uma reunião de alto nível em Bruxelas antes da cúpula” a ser realizada em Vilnius, capital da Lituânia, a partir de 11 de julho, disse Stoltenberg à mídia. Ele não especificou uma data para a reunião, mas disse que participarão ministros das relações exteriores, chefes de serviços de inteligência e assessores de segurança nacional.

Estadão Conteúdo