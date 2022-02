OSCE relata mais de 3.000 violações do cessar-fogo no leste da Ucrânia

O relatório da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) reflete o forte aumento da violência que precedeu a decisão do presidente russo

O órgão de segurança europeu OSCE relatou mais de 3.000 novas violações de cessar-fogo no leste da Ucrânia nesta segunda-feira (21), o nível mais alto do ano.

O relatório da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) reflete o forte aumento da violência que precedeu a decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de ordenar a entrada de tropas de seu país em duas regiões separatistas pró-Rússia depois de reconhecer sua independência.

“É de importância crucial que a decisão de hoje (segunda-feira) não leve a mais ações militares e derramamento de sangue”, disse Mikko Kinnunen, chefe do escritório da OSCE na Ucrânia, em comunicado.

Em um relatório diário baseado em dados recebidos na noite de domingo, a agência divulgou 2.158 novas violações na região de Donetsk e outras 1.073 na vizinha Lugansk.

Monitores relataram fortes confrontos ao longo do front que separa as forças rebeldes das tropas do governo nas regiões orientais de Donetsk e Lugansk.

O conflito de oito anos na área já custou mais de 14.000 vidas e eclodiu depois que as duas regiões se revoltaram contra uma revolução pró-europeia na Ucrânia em 2014.

© Agence France-Presse