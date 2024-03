Opositora venezuelana anuncia substituta para enfrentar Maduro

A líder opositora venezuelana María Corina Machado anunciou, nesta sexta-feira (22), que Corina Yoris, filósofa e professora universitária, será a candidata que a representará nas eleições presidenciais de 28 de julho, nas quais enfrentará o presidente, Nicolás Maduro.

“É uma pessoa da minha total confiança, honrada, que vai cumprir esse trâmite com o apoio e a confiança de todos”, disse a dirigente liberal ao anunciar o nome de Corina Yoris, que integrou a comissão que organizou as primárias opositoras realizadas em 22 de outubro de 2023, nas quais María Corina Machado venceu com folga. “Aqui vamos juntas. Somos uma grande equipe”, prosseguiu.

© Agence France-Presse