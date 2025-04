Onze pessoas encontradas mortas no sul do México

As autoridades mexicanas relataram, nesta quarta-feira (9), a descoberta de 11 pessoas assassinadas em uma cidade no estado de Guerrero, no sul do México, de acordo com o Ministério Público local e informações da imprensa.

A descoberta ocorreu na noite de terça-feira no município de Tecoanapa, informou em nota o Ministério Público, que já iniciou uma investigação sobre o crime. A imprensa local atribui o fato a um confronto entre grupos do crime organizado.

“Membros da Polícia Investigativa Ministerial e dos Serviços Forenses conduziram as investigações iniciais no local e coletaram as evidências correspondentes”, acrescentou o MP no boletim.

Com litoral no Pacífico e geografia acidentada, o estado de Guerrero é um dos mais afetados pela violência do narcotráfico. Historicamente serviu como um local de produção de narcóticos e um porto de entrada e saída de drogas.

Várias máfias locais disputam em confrontos sangrentos os seus territórios, sujeitando também a população local, em sua maioria pobre e rural, a crimes como extorsão e sequestro.

Em contraste, o estado também abriga destinos turísticos de praia populares como Acapulco e Zihuatanejo, que também são centros do tráfico de drogas.

© Agence France-Presse