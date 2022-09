ONU: Rússia veta resolução condenando referendos na Ucrânia; Brasil se abstém

O voto da resolução no Conselho de Segurança, de 15 membros, terminou em 10 votos a 1. China, Índia, Brasil e Gabão se abstiveram

A Rússia usou nesta sexta-feira, 30, seu poder de veto no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para vetar uma resolução que condenava seus referendos “ilegais” em quadro regiões da Ucrânia, declarava que eles não têm “qualquer validade” e pedia a todos os países que não reconhecessem nenhuma “suposta anexação” de território por Moscou.

O voto da resolução no Conselho de Segurança, de 15 membros, terminou em 10 votos a 1. China, Índia, Brasil e Gabão se abstiveram.

A embaixadora americana Linda Thomas-Greenfield havia dito, antes da votação, que caso a Rússia usasse seu poder de veto os EUA e a Albânia, que patrocinou a resolução, levariam o texto à Assembleia Geral, de 193 membros. Neste caso, não há poder de veto.

A votação no Conselho de Segurança da ONU ocorreu horas após uma cerimônia no Kremlin na qual o presidente Vladimir Putin anunciou que as regiões de Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk, ocupadas pela Rússia, eram agora parte deste país e seriam defendidas por Moscou.

Estadão Conteúdo