ONU pede “acesso livre” na Ucrânia para ajuda humanitária

A ONU quer “acesso seguro e livre” à ajuda humanitária na Ucrânia, disse seu subsecretário-geral para assuntos Humanitários, Martin Griffiths, em entrevista coletiva nesta sexta-feira(25).

Os trabalhadores humanitários devem poder desfrutar de “proteção” ao levar ajuda à população “em todas as regiões da Ucrânia afetadas por conflitos”, disse ele.

A ONU estima que existam cerca de 100.000 pessoas deslocadas pelo conflito. “Esperamos mais 1,8 milhão ou mais” no futuro, disse Griffiths, que destacou que nem todas essas pessoas precisam necessariamente de ajuda humanitária.

Antes do início do conflito, a ONU ajudou cerca de 3 milhões de pessoas, principalmente no leste da Ucrânia, lembrou.

Ele também especificou que, neste momento, todas as equipes do sistema da ONU ainda estão na Ucrânia, embora algumas pessoas e famílias não essenciais tenham sido evacuadas.

Ele também indicou que nos próximos dias haverá um pedido de fundos em Genebra para atender a uma “escala de necessidades” que deve estar “entre as mais altas”.

O impacto das sanções econômicas à Rússia no trabalho de organizações humanitárias está sendo avaliado com a Cruz Vermelha internacional, disse o funcionário.

© Agence France-Presse