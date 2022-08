ONU apela que potências nucleares respeitem compromisso de não usar arma atômica

O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou a potências nucleares que mantenham o compromisso de não serem os primeiros a usarem

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, apelou nesta segunda-feira (8) a potências nucleares que mantenham o compromisso de não serem os primeiros a utilizarem seus arsenais atômicos, alertando que a corrida armamentista nuclear voltou em meio à crescente tensão internacional.

“Acho que ninguém, ninguém pode aceitar a ideia de que ocorra uma nova guerra nuclear. Seria a destruição do planeta”, disse Guterres, em entrevista coletiva em Tóquio, dois dias depois de visitar Hiroshima para homenagear as vítimas do bombardeio atômico de 6 de agosto de 1945. “Está claro que se ninguém usar (armas atômicas) primeiro, não haverá uma guerra nuclear”, acrescentou.

Temores sobre um ataque do tipo aumentaram diante de ameaças da Rússia de recorrer ao seu arsenal atômico desde o país que invadiu a Ucrânia, no fim de fevereiro.

Estadão Conteúdo