Ucrânia quer zona desmilitarizada em usina após troca de acusações sobre ataques

Tropas da Rússia, que ocupam o local no sudeste da Ucrânia, acusaram Kiev de atacar o complexo da era soviética durante a madrugada

A situação na usina nuclear de Zaporíjia, a maior da Europa, voltou a se agravar nesta segunda (8). Tropas da Rússia, que ocupam o local no sudeste da Ucrânia, acusaram Kiev de atacar o complexo da era soviética durante a madrugada, danificando linhas de alta tensão.

Os dois países em guerra têm trocado acusações diárias sobre ataques à usina, e organizações internacionais já manifestaram preocupação com um potencial incidente. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse, após o mais recente episódio, que qualquer ação contra uma central nuclear se trata de um ataque suicida.

O português, que falava no Japão, onde está para o marco de 77 anos do ataque com bomba nuclear a Hiroshima, voltou a pedir que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), liderada pelo argentino Rafael Grossi, possa ter acesso a Zaporíjia para avaliar a situação.

A Ucrânia negou que tenha realizado o ataque e pediu que forças de paz sejam destacadas para Zaporíjia -que, apesar de ocupada por tropas russas, ainda é operada por funcionários ucranianos- e que uma zona desmilitarizada seja formada no entorno da usina.

“Pedimos a todos os nossos parceiros que retirem os invasores do território da usina”, disse Petro Kotin, chefe de Energoatom, a empresa estatal de energia nuclear. “A presença de forças da paz nesta zona e a retomada do controle para o lado ucraniano resolveriam o problema.”

Kotin afirmou que o principal perigo consiste em um projétil atingir containers de combustível nuclear altamente radioativo e disse que, se isso ocorrer, seria impossível avaliar a dimensão da catástrofe.

A situação preocupa, entre outros fatores, pelo histórico regional com acidentes nucleares. Foi na Ucrânia soviética que o acidente na usina de Tchernobil, em 1986, relegou consequências por décadas.

Moscou também diz reconhecer o potencial “extremamente perigoso” -nas palavras do porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov- de ataques a Zaporíjia. A jornalistas ele cobrou que o Ocidente assuma um papel. “Esperamos que países que têm influência sobre a Ucrânia usem isso para fazê-los para com os bombardeios”, disse.]

A usina foi tomada por tropas russas em 4 de março, poucos dias após ter início a invasão. A conquista se deu depois de um ataque iniciar um incêndio no local. A administração da usina negou que houvesse risco de contaminação nuclear, mas o episódio foi marcado por ampla desinformação, ecoada inclusive por autoridades ucranianas.

Construída entre 1985 e 1989, Zaporíjia é o maior complexo do tipo na Europa. Tem seis reatores do tipo VVER, modelos considerados mais seguros do que os RMBK usados em Tchernóbil, mas não é desenhado para receber tiros ou bombas. Cerca de 25% da energia do país vem dali.

Recentemente, os EUA acusaram a Rússia de usar a usina como uma espécie de escudo nuclear, de forma a inibir que soldados ucranianos respondam aos ataques por temerem um acidente de alto risco.

Ainda nesta segunda, o líder designado por Moscou para comandar a ocupação na região de Zaporíjia, Ievgeni Balitski, assinou um decreto para organizar um referendo de anexação à Rússia, informou a agência de notícias RIA.

“Com base no princípio da livre escolha, declaramos nossa intenção de realizar um referendo sobre a entrada na Federação Russa; somos um só povo e estaremos juntos”, diz um comunicado citado pela agência.