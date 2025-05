ONG anuncia que vai distribuir ajuda em Gaza

Uma mulher palestina segura o corpo amortalhado de uma criança morta no bombardeio israelense, em uma clínica de saúde na área de Tel al-Sultan, em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 26 de maio de 2024, em meio ao conflito em curso entre Israel e o militante do Hamas grupo continua. (Photo by Eyad BABA / AFP)