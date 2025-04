Ondas de até 7,5 metros deixam ao menos 6 mortos na Austrália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Ao menos seis pessoas morreram afogadas na Austrália após ondas grandes atingirem Sydney e outras cidades da costa leste do país desde sexta-feira (18). Duas pessoas estão desaparecidas.

Cinco das vítimas fatais estavam no estado de Nova Gales do Sul, e a sexta vítima, no estado de Victoria, segundo autoridades.

De acordo com dados do governo do Estado de Queensland, ondas de até 7,5 metros foram registradas na região de Brisbane, localizada no nordeste da costa do país da Oceania. As ondas teriam se formado devido a uma zona de baixa pressão atmosférica.

A agência meteorológica australiana havia emitido um alerta para ondas perigosas ao longo de toda a costa leste e afirmou que as condições poderiam ser impróprias para a prática de surfe, natação, pesca e passeios. O alerta de ondas perigosas foi suspenso neste domingo (20).

Na manhã deste domingo, no entanto, um homem que pescava em Wattamolla, cerca de 32 km ao sul de Sydney, morreu após ser arrastado para o mar, informou a polícia de Nova Gales do Sul -ele se tornou a quinta vítima naquele estado. Um adolescente de 14 anos que o acompanhava foi resgatado e levado ao hospital.

As cinco vítimas na costa de Nova Gales do Sul eram homens que, segundo a polícia, estavam pescando ou caminhando sobre pedras ao longo da costa quando caíram ou foram arrastados para o oceano.

Na sexta-feira, a polícia do estado havia publicado em sua conta oficial no X um alerta aos banhistas. “Se estiver na água, lembre-se de usar colete salva-vidas e todos os equipamentos de segurança. Verifique a previsão do tempo local e, em caso de dúvida, não vá”, disse a postagem.

Dados da Royal Life Saving Society -organização sem fins lucrativos que promove a segurança marítima no país-, publicados pelo jornal The New York Times, apontam que 128 pessoas se afogaram em Nova Gales do Sul no ano passado.