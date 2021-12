Ômicron: casos de covid dobram na África do Sul

A OMS classificou a variante como “preocupante”. Ainda assim, as hospitalizações na região não tem seguido o mesmo ritmo

Com o avanço da nova variante ômicron da covid-19, os novos casos na África do Sul praticamente dobraram nas últimas 24 horas, quando houveram 8.561 casos contra os 4.373 do dia anterior. Os dados são das autoridades locais.

Segundo cientistas da região, a cepa pode causar um rápido aumento no número de casos, mas que eles estão se preparando. “Há a possibilidade de que vejamos a duplicação ou triplicação dos casos conforme a semana se desenrole”, explicou a virologista da Organização Mundial da Saúde (OMS), Nicksy Gumede-Moeletsi à Associated Press.

Mesmo sendo considerado cedo relacionar o aumento de casos com a variante, especialistas avaliam a relação e sugerem que ela tenha uma maior transmissibilidade, se comparada as outras.

Na semana passada, a OMS classificou a variante como “preocupante”. Ainda assim, as hospitalizações na região não tem seguido o mesmo ritmo que os casos. Até o momento, a ômicron foi identificada em cinco das nove províncias do país.

Atualmente, diversos laboratórios do país estão realizando o sequenciamento genético para buscar mais informações sobre a cepa. O objetivo dos especialistas é exatamente descobrir se ela é mais transmissível, se causa casos graves e se as vacinas protegem contra o vírus.