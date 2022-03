Oficiais ucranianos encontram corpos de civis em Kharkiv

Os corpos estavam sob os escombros de uma casa após ataque de forças russas

Depois de 14 dias de invasão, que deixaram centenas de mortos e provocaram a fuga de dois milhões de pessoas, a porta-voz do ministério russo das Relações Exteriores, Maria Zakharova, admitiu “progressos” nas negociações para, segundo ela, “acabar o quanto antes com o banho de sangue insensato e com a resistência das forças ucranianas”.

Nesta quarta-feira (9), oficiais da SES ucraniano encontraram em escombros, os corpos de uma mulher e uma menina na aldeia de Donets, região de Kharkiv. Os corpos estavam sob os escombros de uma casa após ataque de forças russas.









Na terça-feira à noite, quase 5.000 pessoas, em sua maioria mulheres, crianças e idosos, conseguiram deixar a cidade de Sumy, ao nordeste de Kiev e perto da fronteira com a Rússia, em um comboio de 60 ônibus, informou Kyrylo Timoshenko, funcionário do gabinete presidencial ucraniano.

Os dois países estabeleceram a abertura nesta quarta-feira, entre 9H00 e 21H00 locais, de corredores humanitários e diversas áreas da Ucrânia que foram alvos de bombardeios e disparos de artilharia nos últimos dias, afirmou a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Vereshchuk.

Os corredores vão de Enerhodar até Zaporizhzhia (sul), de Izium a Lozova (leste) e de Sumy a Poltava (nordeste). Também serão abertas rotas até Kiev a partir de áreas bombardeadas ao noroeste da capital, como Bucha, Irpin ou Hostomel.