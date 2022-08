Objeto não identiticado explode no Mar Negro e deixa 3 mortos na Ucrânia

Ao longo da costa, os militares da Ucrânia também plantaram minas, para se protegerem de eventuais ataques russos

Três civis foram mortos e dois ficaram feridos enquanto nadavam no Mar Negro, na região de Odesa, no sul da Ucrânia. Segundo a polícia local, o acidente ocorreu no último domingo (14), quando um objeto não identificado explodiu no distrito de Belhorod-Dnistrovskyi. As informações são da Reuters.

Na ocasião, várias pessoas trabalhavam em um canteiro de obras. Civis ignoraram barreiras e sinais de alerta e entraram no mar para nadar.

“Na água, como resultado da explosão de um objeto desconhecido, três homens de 25, 32 e 53 anos foram mortos”, disse a polícia em um comunicado por escrito obtido pela Reuters.

A polícia ainda informou que um homem e uma mulher também se feriram.

As praias foram fechadas pelas autoridades ucranianas devido à presença de minas e bombas de artilharia, um reflexo da guerra do país com a Rússia.

Ao longo da costa, os militares da Ucrânia também plantaram minas, para se protegerem de eventuais ataques russos.