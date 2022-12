O império colonial da Holanda firmemente ligado à escravidão

O papel da Holanda na escravidão caminhou ao lado da expansão de seus interesses coloniais e comerciais em todo o mundo no século XVII

O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, fez um discurso nesta segunda-feira (19) em Haia sobre o papel do Estado holandês nos 250 anos de escravidão e pediu desculpas.

A seguir, cinco questões sobre o envolvimento do país europeu no tráfico de escravos.

Como começou o tráfico de escravos?

O papel da Holanda na escravidão caminhou ao lado da expansão de seus interesses coloniais e comerciais em todo o mundo no século XVII, considerado a “era de ouro” holandesa.

Depois da criação da Companhia Holandesa das Índias Orientais (VOC) em 1602 e da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais (WIC) poucos anos depois, o comércio se desenvolveu rapidamente, inclusive o de escravos.

O país e suas cidades, como Amsterdã, ficaram muito ricos. A cultura e a arte floresceram, tendo Rembrandt (1625-1669) como uma de suas maiores figuras.

Em 1634, a WIC passou a traficar milhares de escravos da Costa do Ouro (atual Gana) para a Nova Holanda, ou Brasil holandês, para mandá-los ao trabalho nas plantações.

No mesmo ano, a companhia conquistou Curaçao, uma ilha caribenha que antes pertencia aos espanhóis e rapidamente transformou-se em um centro de comércio de escravos.

Em 1667, os holandeses colonizaram o Suriname, na costa nordeste da América do Sul. A área se tornou um território fortemente dependente do trabalho escravo da África.

Os holandeses chegaram a comercializar cerca de 650.000 escravos no total.

E no leste?

O papel dos holandeses no comércio de escravos no Oceano Índico e na Ásia é menos documentado, mas igualmente importante, segundo especialistas.

Os escravos foram levados principalmente para a Cidade do Cabo, partindo do que hoje é Madagascar e Indonésia, anteriormente chamadas de Índias Orientais holandesas, onde o tráfico de seres humanos cresceu a partir da captura de pessoas no subcontinente indiano.

Quando a escravidão foi abolida?

A Holanda foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. Formalmente abolida nos territórios controlados pelos holandeses em 1º de julho de 1863, só chegou ao fim em 1873, após um período de “transição” de 10 anos.

Organizações antiescravagistas queriam que as desculpas do governo holandês fossem feitas em 1º de julho de 2023, dia que marca os 150 anos do fim da escravidão.

“Desculpas”?

A questão das desculpas pelo papel do Estado holandês no comércio de escravos nessas ex-colônias tem sido levantada há anos.

No entanto, o assunto ganhou força no ano passado com a publicação de um relatório que recomendava que o governo reconhecesse a escravidão como um crime contra a humanidade e pedisse desculpas.

Uma pesquisa recente na Holanda indicou que apenas 38% da população era a favor de um pedido oficial de desculpas.

E os outros impérios?

Os impérios britânico, francês e espanhol também foram importantes. O britânico foi o maior da história. No começo do século XX, estendia-se do oeste do Canadá até as Ilhas Fiji, no Pacífico Sul. Em 1913, governava mais de 400 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população e área terrestre do mundo.

No início do século XX, o segundo maior império colonial pertencia à França, que em 1931 dominava mais de 12 milhões de quilômetros quadrados de território e 60 milhões de habitantes, desde a Guiana Francesa, na América do Sul, até a maior parte da África Ocidental e Nova Caledônia no Pacífico Sul.

Entretanto, durante o final dos anos 1700, o império espanhol era maior. Ele abrangia cerca de 13,7 milhões de quilômetros quadrados de território, especialmente nas Américas.

